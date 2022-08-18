МВД Латвии предложило прекратить повторную выдачу ВНЖ россиянам до 30 июня 2023 г.

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - МВД Латвии подготовило изменения в закон об иммиграции, которые предусматривают прекращение до 30 июня 2023 года повторной выдачи временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Белоруссии, сообщает агентство BNS в четверг.

Поправки к закону переданы на согласование другим министерствам, а затем их рассмотрят сейм (парламент) и правительство республики.

BNS отмечает, что в настоящее время переходные правила закона об иммиграции предусматривают ограничения для граждан РФ и Белоруссии на получение первого временного ВНЖ.

Согласно поправкам, гражданам, желающим в дальнейшем находиться в Латвии, необходимо будет запросить статус постоянного жителя ЕС, подтвердив знание государственного языка и наличие достаточных финансовых средств.

Ограничения также распространяются на выдачу долгосрочных виз. Для соблюдения интересов национальной экономики визы планируется выдавать международным грузовым и пассажирским перевозчикам, передает BNS.

В министерстве внутренних дел Латвии сообщили, что поправки повлияют на возможность работодателей продолжать трудовые отношения с работниками из РФ и Белоруссии, за исключением случаев, которые установлены правовыми актами ЕС.

По состоянию на 1 июля 2022 года, с действительными ВНЖ в Латвии находились 2 180 работников и 144 зарегистрированных в коммерческом регистре должностных лиц из РФ и Белоруссии, а также 22 инвестора. С действительными визами, которые были выданы в связи с занятостью, на 1 августа 2022 года в Латвии находились 2 099 граждан РФ и Белоруссии.