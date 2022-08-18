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Отстыковку грузовика Cargo Dragon от МКС перенесли на 19 августа

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Отстыковка грузового космического корабля компании SpaceX Cargo Dragon от Международной космической станции (МКС) перенесена с 18-го на 19-е августа из-за неблагоприятных метеоусловий в месте приводнения. Об этом сообщило в четверг Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Вероятность выпадения осадков в зоне приводнения в четверг оценивается как "повышенная".

Специалисты миссии теперь намерены провести отстыковку непилотируемого космического корабля Cargo Dragon от космической станции в пятницу, 19 августа, в 11:05 по времени восточного побережья США (18:05 по Москве), отмечается в сообщении.

Космический корабль Cargo Dragon прибыл на МКС 16 июля, пристыковавшись в автоматическом режиме к переднему порту модуля МКС Harmony. По данным управления, он доставил на станцию 2,6 тонны припасов, топлива и материалов для научных экспериментов.

После отстыковки от станции кораблю предстоит сойти с орбиты и приводниться в Атлантике.

С октября 2012 года по июль 2022 года компания SpaceX осуществила 25 запусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.

Cargo Dragon МКС
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