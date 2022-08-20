Минобороны РФ заявило о применении ВСУ отравляющих веществ против российских военных

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что у Москвы есть доказательства применения армией Украины против российских военных химических отравляющих веществ.

"Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным Минобороны РФ, 31 июля российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления.

"В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество - ботулотоксин типа "В". В целях установления причин отравления специалистами Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны России (г. Санкт-Петербург) проведен дополнительный анализ, однозначно подтвердивший наличие органического яда искусственного происхождения - ботулотоксина типа "В", - говорится в сообщении.

"В настоящее время по факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма Российской Федерацией готовятся подтверждающие документы с результатами всех проведенных анализов", - говорится в сообщении.

"На фоне военных поражений на Донбассе и в других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ", - заявило Минобороны РФ.