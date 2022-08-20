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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Глава херсонской администрации Сальдо пошел на поправку

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Госпитализированный в начале августа глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо идет на поправку, сообщается в его официальном телеграм-канале.

"Сейчас состояние здоровья главы администрации Херсонской области значительно улучшилось. Владимир Сальдо идет на поправку, общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию. Лечение руководителя администрации Херсонской области поручено наиболее компетентным специалистам НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Работа врачей, а также хорошее общее физическое состояние Сальдо обуславливают положительную динамику", - говорится в сообщении.

Уточняется, что углубленное медицинское обследование Владимира Сальдо продолжится.

Ранее Минобороны РФ сообщило о проведении расследования применения Украиной боевых отравляющих веществ в отношении Сальдо. Также в оборонном ведомстве заявили, что располагают доказательствами применения химических веществ против российских военных в Запорожской области.

4 августа в телеграм-канале Сальдо появилось сообщение о его срочной госпитализации. Исполняющим обязанности главы временной администрации был назначен председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

5 августа пресс-служба Сальдо сообщила о решении транспортировать его в Москву в НИИ Склифосовского. Перед этим появились сообщения об ухудшении его состояния здоровья и госпитализации.

Владимир Сальдо
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