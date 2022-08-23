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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 596 млн

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 596 751 677, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 455 111 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

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США - 93 623 893 и 1 040 898.

Индия - 44 357 546 и 527 416.

Бразилия - 34 284 864 и 682 549.

Франция 34 573 992 и 154 657.

Германия - 31 868 639 и 146 650.

Великобритания - 23 675 741 и 187 731.

Италия - 21 660 885 и 174 797.

Южная Корея - 22 449 475 и 26 161.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника - 830,6. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, в Бразилии - 3 164, во Франции - 2 342, в Германии - 1 738, в Великобритании - 2 724, в Италии - 2,9 тыс., в Южной Корее - 509. Сведения по США отсутствуют.

За время пандемии в мире сделали 12 075 963 046 инъекций вакцин против COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 23 августа 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса
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