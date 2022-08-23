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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Талибы атаковали силы оппозиции в Панджшере

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Силы движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) атаковали в ночь на вторник подразделения антиталибовского Фронта национального сопротивления в Панджшере, есть убитые, сообщают местные СМИ.

"Минувшей ночью талибы атаковали силы Фронта национального сопротивления (ФНС) в районе Хиндж провинции Панджшер, в результате чего восемь боевиков талибов были убиты и трое ранены", - сообщило в вторник информационное агентство Aamaj News. При этом о потерях ФНС не сообщается.

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Отмечается, что атаки талибов были предприняты для того, чтобы забрать тела 20 погибших в ходе предыдущих боестолкновений талибов, которые в течение нескольких дней оставались на поле боя в горах Пишгор и Танбане в районе Хиндж.

Талибы пока не комментировали происходящее.

Активизация боевых действий началась после того, как на прошлой неделе по приказу верховного лидера талибов муллы Хайбатуллы Ахундзада мулла Абдул Кайюм Закир был назначен командующим формированиями талибов в Панджшере и Андарабе.

Верховный лидер талибов также назначил муллу Мухаммада Тайяба Хаккани командующим силами безопасности, а мулла Масафира стал командиром армейского корпуса талибов в Панджшере.

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В последние дни в социальных сетях были обнародованы видеоматериалы о прибывающих в Панджшер сотнях бойцов "Талибана".

Кроме того, сразу несколько высокопоставленных военных движения "Талибан" за последние дни посетили границу с соседним Таджикистаном, который, по утверждениям лидеров движения, оказывает поддержку антиталибовскому ФНС. В числе посетивших приграничье - начальник штаба Вооруженных сил Кари Фасихуддин Фитрат, главнокомандующий ВВС мавлави Амануддин Мансур и глава министерства по делам границ и племен мулла Нурулла Нури.

Год правления талибов в Афганистане

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Смена власти привела к экономическому кризису в АфганистанеМиллиарды долларов в активах центрального банка были заморожены, а иностранные силы и международные доноры покинули страну, что оставило Афганистан без субсидий, которые покрывали три четверти государственных расходовВ стране упразднили министерство по делам женщин и создали на его базе министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков. Сразу после захвата власти боевики начали избавляться от изображений женщин на улицах.Афганские женщины-телеведущие вынуждены закрывать лицо во время эфираТалибы запретили практически все развлечения. Боевики закрыли в столице страны Кабуле исторический кинотеатр, работавший несколько десятилетий. Работа кинотеатров, где демонстрировались преимущественно индийские, европейские и американские фильмы, противоречит нормам шариата.В преддверии нового учебного года талибы обязали женщин, проходящих обучение в частных университетах и колледжах, во время занятий носить никаб. При этом занятия должны проводиться отдельно для мужчин и отдельно - для женщин.В мае верховный лидер "Талибана" издал указ, запрещающий женщинам выходить на улицу с непокрытым лицом. Ответственность за нарушение женщиной указа несет ее отец или другой близкий родственник мужского пола.По словам экспертов ООН, талибы совершили множество нарушений прав человека, наиболее вопиющее из которых - фактическое вытеснение женщин и девочек из общественной жизни, а также их систематическое угнетениеВ связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в декабре 2021 года члены СБ ООН единогласно одобрили резолюцию, которая на год облегчает процесс оказания гуманитарной помощи АфганистануНесмотря на гуманитарную и финансовую помощь, в стране серьезный продовольственный кризис. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что "сегодня около 25 млн афганцев живут в нищете".Зимой в Афганистане ухудшилась гуманитарная ситуация в связи с суровыми погодными условиямиДвижение "Талибан" объявило 15 августа - годовщину установления своей власти в Афганистане - праздничным днем
Смена власти привела к экономическому кризису в Афганистане
Афганистан Талибан Панджшер
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