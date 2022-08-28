Численность афганской армии достигла 150 тысяч человек

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) мавлави Мухаммад Якуб Муджахид сообщил, что численность вооруженных сил движения в настоящее время составляет 150 тыс. человек.

"Численность Национальной армии в настоящее время составляет около 150 тысяч человек, и работа по ее формированию продолжается, проводится чистка рядов и набор новых сил. У нас 8 пограничных бригад, в каждой бригаде около 3 тыс. военнослужащих, и мы защищаем каждый клочок нашей земли любым способом", - сказал он, выступая в воскресенье на пресс-конференции в Кабуле.

По его словам, за год правления талибам удалось отремонтировать и подготовить к полетам более 60 поврежденных вертолетов.

Годовой отчет руководства Минобороны талибов транслировался в прямом эфире по национальному телевидению и частным афганским телеканалам.

Касаясь темы участившихся авианалетов неопознанных беспилотных аппаратов на Афганистан, Муджахид заявил, что Пакистан не должен предоставлять свое воздушное пространство США для использования против Афганистана.