Ударный космический зонд DART столкнется с астероидом 27 сентября

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Ударный космический зонд Double Asteroid Redirection Test (DART) столкнется с астероидом Диморфом в рамках испытания технологии защиты Земли от столкновения с астероидами 27 сентября, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"DART, первая в мире миссия для испытания технологии по защите Земли от опасности (контакта - ИФ) с потенциальным астероидом или кометой, столкнется с выбранным астероидом, который не представляет опасности для Земли, в 19:14 по времени Восточного побережья США, в понедельник, 26 сентября (27 сентября в 02:14 по московскому времени)", - говорится в сообщении на сайте управления.

Задача миссии DART (Double Asteroid Redirection Test) - проверка возможности изменения траектории полета угрожающего столкновением с Землей астероида путем кинетического удара.

Целью стал астероид Диморф (Dimorphos) диаметром 160 метров, в который аппарат врежется на расстоянии 11 млн км от Земли. Зонд весом 633 кг должен врезаться на скорости 6,6 км в секунду, чтобы повлиять на движение астероида. За столкновением будет наблюдать итальянский кубсат LICIACube, который отделится от зонда за пять дней до этого.

По данным NASA, за время миссии специалисты проведут множество тестов, используя телескоп DRACO, а также проверят ряд демонстрационных технологий. В управлении подчеркнули, что в ходе полета будет проверена разработанная для NASA система поиска и самонаведения аппарата SMART Nav, она запустится за час до сближения с астероидом.

Диморф, входит в астероидную систему Дидима (Didymos) и не представляет никакой опасности Земле.

Ударный зонд был запущен в ноябре прошлого года с помощью тяжелой ракеты Falcon 9 компании SpaceX.