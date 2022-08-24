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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:22

Шойгу заявил о замедлении темпов операции на Украине во избежание жертв среди мирных жителей

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции на Украине - сознательное решение, оно обусловлено стремлением минимизировать жертвы среди мирного населения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в среду.

"В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры вооруженных сил Украины - пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается всё, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно", - сказал Шойгу.

По его словам, российские военные "на освобожденных территориях организовали системную работу по налаживанию мирной жизни". "Оказываем гуманитарную помощь, восстанавливаем инфраструктуру и системы жизнеобеспечения", - сообщил министр обороны РФ.

Вместе с тем, отметил он, "украинские военные формирования применяют тактику выжженной земли, грубо нарушают международные нормы, действуют как террористы".

"Они используют жилые застройки, школы, больницы, детские сады в качестве огневых позиций, размещают в них танки и артиллерию, прикрываются населением как живым щитом. Целенаправленно обстреливают и дистанционно минируют противопехотными минами "Лепесток" населенные пункты с явной целью нанесения как можно большего ущерба гражданским лицам и инфраструктуре", - сказал Шойгу.

Министр заявил, что необходимость проведения специальной военной операции на Украине была продиктована реальными угрозами со стороны Киева жителям Донбасса, а в последующем и России.

"От Киева, который отказался выполнять Минские соглашения, исходила реальная угроза жителям Донбасса, а в перспективе - и Российской Федерации. Понимание этого привело к необходимости проведения специальной военной операции на Украине", - сказал Шойгу.

По его словам, специальная военная операция "идёт по намеченному плану, все задачи будут выполнены".

Хроника 24 февраля – 24 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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