Глава Минобороны РФ заявил, что поставки Украине иностранного оружия затягивают конфликт

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Поставки вооружений Украине со стороны США и их союзников множат число человеческих жертв, затягивают военный конфликт на территории этой страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на совещании министров обороны стран - участниц ШОС.

"США и их союзники продолжают накачку Украины оружием, что увеличивает количество жертв и затягивает конфликт", - сказал Шойгу.

Отметив, что продолжается и воздействие на партнеров России в целях ее изоляции, он выразил признательность коллегам "за принципиальную позицию и поддержку".

"Независимый курс государств - членов ШОС в решении задач региональной и глобальной безопасности - пример для всего мира", - заявил министр обороны России.

Конфликт на Украине стал для США и их союзников очередным предлогом для развязывания экономической и информационной войны против России, заявил Шойгу.

"Сегодня против России развязана жесткая санкционная и информационная война. И конфликт на Украине стал лишь очередным предлогом для этого. Заявленная цель США и их пособников - стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику", - сказал Шойгу.

При этом он отметил, что Россия прилагала "значительные усилия для формирования правовых основ стабильности в Европе в новых условиях".

"Однако Запад во главе с Вашингтоном отказался учитывать наши озабоченности по гарантиям взаимной безопасности, в первую очередь - по нейтральному статусу Украины", - заявил министр обороны РФ.

По его словам, были проигнорированы принципиальные для российской стороны вопросы - о нерасширении НАТО на восток, неразмещении ударных вооружений и отказе от военной деятельности вблизи российских границ.

"В качестве инструмента гибридной войны против России была выбрана Украина", - констатировал Шойгу.

"Особо хочу отметить вскрытые в ходе специальной операции факты реализации на Украине американской военно-биологической программы. Обнародованные нами документы подтверждают, что Пентагон финансировал более 30 украинских биолабораторий. Исследования повышенной опасности проводились тайно, при участии и под руководством специалистов из США", - сказал Шойгу.

"Такие действия несут прямую угрозу странам ШОС", - подчеркнул министр обороны РФ.