Что случилось этой ночью: пятница, 26 августа

Пожары в Рязанской области взяты под контроль, в Испании утвержден план по экономии газа, Израиль нанес удары по целям в Сирии

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Врио главы Рязанской области сообщил о взятии под контроль лесного пожара в регионе. По словам Павла Малкова, "сейчас уже полностью сформирован план работы и закреплены ответственные за каждый участок".

- Испанский парламент утвердил план по экономии газа. План предусматривает снижение потребления газа по рекомендациям ЕС: частным компаниям и госучреждениям рекомендуется охлаждать помещения максимум до 27 градусов, отапливать - до 19 градусов, а также выключать на ночь освещение витрин и пустующих зданий.

- Израиль нанес удар по сирийской провинции Хама. По данным сирийских СМИ, силы ПВО Сирии отражали удары в районе города Масьяф, пострадали два мирных жителя. Al Arabiya сообщил, что ударам подвергся арсенал оружия ливанской шиитской группировки "Хезболла" близ города Тартус.

- Китай испытал многоразовый ракетоплан. Повторный суборбитальный полет многоразового ракетоплана, по сообщению Китайского исследовательского института ракетной техники, "был признан полностью успешным".

- Московский международный кинофестиваль откроется в пятницу фильмом "Сердце Пармы". В конкурсных и внеконкурсных программах представлено более 230 картин. Жюри основного конкурса 44-го ММКФ возглавил режиссер, актер и продюсер Евгений Миронов.