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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:12

Власти Энергодара заявили о девяти артударах ВСУ вблизи Запорожской АЭС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины с ночи ведут артиллерийский обстрел Энергодара на подконтрольной РФ части Запорожской области, есть попадания на территории АЭС, сообщили в городской администрации.

"В настоящее время зафиксировано девять артиллерийских ударов со стороны вооруженных формирований ВСУ по окраине города Энергодар вблизи ЗАЭС", - сообщается в официальном телеграм-канале администрации.

Уточняется, что огонь ведется с 9:37 по Москве из американского артиллерийского вооружения калибра 155-мм.

В частности, за прошедшую ночь, по данным администрации, зафиксировано 20 артиллерийских ударов по району Энергодара, пять из которых - непосредственно по территории Запорожской АЭС. В данный момент пострадавших нет.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники. Удары участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, в том числе бассейнов системы охлаждения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

Хроника 24 февраля – 27 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина ВСУ Запорожская область Энергодар Запорожская АЭС
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