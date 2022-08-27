Трое нидерландских спецназовцев получили ранения в результате стрельбы в Индианаполисе

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В результате стрельбы в субботу в городе Индианаполис (штат Индиана, США), пострадали трое солдат из Нидерландов, передает издание NL Times со ссылкой на нидерландское Минобороны.

По данным ведомства, все трое госпитализированы, как минимум один из пациентов находится в тяжелом состоянии. При этом, по информации представителя полиции в Индианаполисе, тяжело ранены двое.

"Стрельба произошла перед отелем, где остановились военные", - заявили в Минобороны Нидерландов.

В министерстве добавили, что задержаний по делу не производили, расследование продолжается. Отмечается, что родственников пострадавших уведомили о произошедшем.

Раненые военнослужащие входят в состав корпуса спецназа Королевской армии Нидерландов. Они принимали участие в учениях недалеко от Индианаполиса.