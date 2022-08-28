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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 августа

Увеличение поставок оружия на Украину из США морским путем, ранение трех нидерландских спецназовцев в США, сообщение о шести природных пожарах в Рязанской области

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- The Washington Post сообщила об увеличении поставок оружия на Украину из США морским путем. Издание отмечает, что с наращиванием перевозок тяжелой военной техники и артиллерии с большим боекомплектом, путь по морю стал предпочтительнее воздушного.

- Трое нидерландских спецназовцев получили ранения в результате стрельбы в Индианаполисе. Все они госпитализированы, как минимум один из пациентов находится в тяжелом состоянии. Военнослужащие входят в состав корпуса спецназа Королевской армии Нидерландов и участвовали в учениях.

- В МЧС сообщили о шести природных пожарах, действующих в Рязанской области. В пресс-службе министерства уточнили, что два очага локализованы, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

- ЕС поприветствовал соглашение о свободе передвижения между Косово и Сербией. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что это соответствует интересам всех граждан Косово и Сербии.

- Два американских военных корабля зашли в Тайваньский пролив. Этот проход ВМС США стал первым после визита на Тайвань 2-3 августа спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, вызвавшего резкую негативную реакцию Китая.

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