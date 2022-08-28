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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

Власти Энергодара сообщили об обстреле города со стороны ВСУ

Есть пострадавшие

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины открыли в воскресенье вечером артиллерийский огонь по центру Энергодара на подконтрольной РФ части Запорожской области, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Украинские боевики стреляют артиллерией по центру города Энергодар! Есть пострадавшие, их в срочном порядке госпитализировали медицинские службы", - говорится в сообщении.

Число пострадавших уточняется.

На данный момент, по информации администрации, зафиксировано четыре артиллерийских удара по спальному району города, произошло возгорание автомобилей на стоянках. Пожарные службы работают над локализацией очагов огня.

Энергодар Запорожская область
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