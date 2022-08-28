Власти Энергодара сообщили об обстреле города со стороны ВСУ

Есть пострадавшие

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины открыли в воскресенье вечером артиллерийский огонь по центру Энергодара на подконтрольной РФ части Запорожской области, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Украинские боевики стреляют артиллерией по центру города Энергодар! Есть пострадавшие, их в срочном порядке госпитализировали медицинские службы", - говорится в сообщении.

Число пострадавших уточняется.

На данный момент, по информации администрации, зафиксировано четыре артиллерийских удара по спальному району города, произошло возгорание автомобилей на стоянках. Пожарные службы работают над локализацией очагов огня.