Шольц доволен подготовкой Германии к зиме

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Германии удается лучше, чем изначально прогнозировалось, подготовиться к зиме в том, что касается поставок энергоносителей, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его слова приводит EFE.

По его словам, принятые правительством меры "позволили добиться в вопросе надежности поставок гораздо большего, чем прогнозировалось несколько месяцев назад". В частности, канцлер считает успешной работу его правительства по организации поставок газа.

"Мы очень быстро начали готовиться к ситуации, при которой могут появиться проблемы с поставками энергоносителей... Благодаря такой быстрой реакции, мы оперативно приняли необходимые решения, чтобы успешно преодолеть ближайшие две зимы", - заверил Шольц.