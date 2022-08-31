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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:39

Страны Балтии договорились к 2030 г. расширить мощности ветроэнергетики в 7 раз

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Ряд стран региона Балтийского моря договорился ускорить постепенный отказ от российских энергоносителей и развивать ветроэнергетические мощности в Балтийском море, чтобы в срок до 2030 года увеличить их в 7 раз – с 2,8 тыс. МВт до, как минимум, 19,6 тыс. МВт.

Как сообщило министерство энергетики Литвы, соответствующая декларация была подписана министрами энергетики Польши, Швеции, Германии, Финляндии, Дании, Эстонии, Латвии и самой Литвы на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря. Он состоялся в Копенгагене во вторник.

В документе оговаривается, что в ближайшие годы внимание участников будет направлено на расширение сотрудничества в сфере импорта сжиженного природного газа (СПГ), включая строительство необходимой инфраструктуры, такой как порты и СПГ-терминалы.

"Нам необходимо создать тесно интегрированный, хорошо связанный региональный энергетический рынок, чтобы обеспечить бесперебойные поставки энергии, доступные цены для наших потребителей. Мы договорились двигаться в направлении большей интеграции рынка, потому что только так мы можем повысить нашу безопасность и конкурентоспособность", - сказал министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

"Мы наметили шаги, необходимые нашему региону для увеличения энергонезависимости и широкого использования возобновляемой энергии. Климатические цели и достижение "зеленого" перехода являются нашими долгосрочными ориентирами", - отметила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в завершение встречи.

"Правительство (Эстонии - ИФ) поставило себе задачу на 100% покрывать наши потребности в энергии из возобновляемых источников к 2030 году. (...) Совместные планы по развитию энергосети и созданию парков ветрогенераторов в Балтийском море, о которых мы договорились сегодня, помогут еще быстрее и эффективнее добиться этих целей", - сказала Каллас.

"Эстония хотела бы создать в Балтийском море в сотрудничестве с другими странами региона энергосеть, которая позволила бы присоединяться к паркам ветрогенераторов в открытом море и одновременно укреплять межгосударственные соединения. Государство должно обеспечить благоприятную бизнес-среду для стимулирования энергии ветра, чтобы развивающие эту сферу фирмы были заинтересованы инвестировать в Эстонию", - сказала министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.

Польша Швеция Германия Финляндия Дания Эстония Латвия Литва
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