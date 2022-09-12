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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:51

Литовский бизнес предложил властям зафиксировать цены на электроэнергию на 5 лет

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Литовская конфедерация промышленников предлагает властям Литвы договориться о фиксации цены на электроэнергию на длительный срок - не менее пяти лет - для того, чтобы смягчить негативное влияние дороговизны электроэнергии на работу предприятий.

Как заявил президент конфедерации Видмантас Янулявичюс в интервью радиостанции Ziniu radijas в понедельник, бизнес предлагает зафиксировать цену на электроэнергию в 0,25-0,3 евро за 1 кВт.ч, что удовлетворило бы многих производителей. Если же в будущем цена электроэнергии снизится, государству следует разделить риски вместе с бизнесом, считает Янулявичюс.

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"Это было бы одним из возможных предложений по быстрому реагированию (...). Но что произойдет после того, как цена упадет через три года, а мы должны будем платить (прежнюю высокую цену - ИФ)? Мое предложение – снизить эти риски. (...) Мы могли бы разделить цену снижения – половину берут на себя коммерческие предприятия, половину государство, и тогда не нужно никаких субсидий", - сказал руководитель конфедерации.

Другое предложение организации – оборудовать как можно больше объектов энергогенерации, находящихся в прямой собственности компаний.

"Мы получили ответ от правительства, что будет выделено порядка 700 млн евро льготных кредитов, а для всех производящих потребителей, на снижение энергетической бедности и самоуправлениям – около 1 млрд евро льготных кредитов через план восстановления и повышения устойчивости экономики Европы RRF (European Economic Recovery and Resilience Plan)", - сказал президент конфедерации.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис недавно заявил, что правительство страны будет стимулировать предприятия к производству электроэнергии – для этого вскоре будут выделены сотни миллионов евро в виде льготных кредитов. По его словам, на льготные кредиты будет направлен минимум 1 млрд евро из предназначенных для Литвы кредитных средств по плану восстановления и повышения устойчивости экономики Европы. Ожидается, что схема кредитования бизнеса будет подготовлена в ближайшие несколько недель.

По словам Янулявичюса, правительство обещает кредитовать строительство собственных энергоустановок без какого-либо дополнительного залога и независимо от финансовых показателей предприятия: средства предприятия должны будут составлять 20% затрат, а 80% – 10-летний кредит по льготной ставке.

По данным Янулявичюса, 12 средних литовских предприятий уже остановили свою деятельность из-за высоких цен на энергоносители. Все они относятся к предприятиям обрабатывающей промышленности.

Литва
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