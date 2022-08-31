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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:39

Минобороны РФ заявило о провале украинского наступления на Николаево-Криворожском направлении

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Попытка украинских войск возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он отметил, что вооруженные силы Украины потеряли более 1700 военных и 184 единиц техники.

"В ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками", - сказал Конашенков.

"За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29, сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8", - добавил генерал.

Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты (БМП), 48 других боевых бронемашин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1700 украинских военнослужащих.

Он также заявил, что в районе населенного пункта Сухой Ставок разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады украинской армии. "Для деблокирования подразделений ВСУ через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей. Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своем минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории", - сказал представитель Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля – 31 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина
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