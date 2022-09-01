Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ на Харьковском направлении

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Сорвана попытка наступления армии Украины на Харьковском направлении, потери противника составили свыше 50 человек, заявили в Минобороны РФ.

"В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Русские Тишки сорвана попытка наступления ВСУ на Харьковском направлении", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

По его данным, оставшиеся в живых военнослужащие бригады в количестве 56 человек предприняли попытку отхода в направлении Харькова.

Конашенков заявил, что при выходе к северо-западной окраине населенного пункта Салтовка военнослужащие 14-й бригады ВСУ попали под обстрел с позиций украинского формирования "Кракен", которым большинство из них было уничтожено.

По его словам, ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады в районе населенного пункта Часов Яр (ДНР) ликвидировано свыше 100 украинских военных и 15 единиц военной техники.

"Личный состав подразделений 72-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой народной республики из-за больших потерь, низкой оснащенности вооружением и отсутствия огневой поддержки отказался выполнять приказы командования, оставил позиции и убыл в тыл", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ.