Почти 140 судов получили разрешение на движение в рамках черноморской зерновой инициативы

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Более 1,5 млн тонн украинского продовольствия было экспортировано в августе в рамках стамбульской продуктовой сделки, сообщает ООН.

"По состоянию на 31 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 1 546 516 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 139 судов - 77 прибывающих в украинские порты и 63 - выходящих из них", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 31 августа Совместный координационный центр (СКЦ) дал разрешение четырем судам с более 125 тыс. тонн продовольствия выйти в четверг из украинских портов.

В ООН уточнили, что суда Eneida (35 470 тонн пшеницы и 8 560 тонн кукурузы), Helga (27 тыс. тонн кукурузы) и Daytona Dynamic (25 850 тонн кукурузы) отплывают в Турцию. Еще одно судно Massa J отбывает из порта Южный с 28, 5 тыс. тонн пшеницы. Его пункт назначения ООН не указывает.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.