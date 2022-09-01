Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Почти 140 судов получили разрешение на движение в рамках черноморской зерновой инициативы

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Более 1,5 млн тонн украинского продовольствия было экспортировано в августе в рамках стамбульской продуктовой сделки, сообщает ООН.

"По состоянию на 31 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 1 546 516 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 139 судов - 77 прибывающих в украинские порты и 63 - выходящих из них", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 31 августа Совместный координационный центр (СКЦ) дал разрешение четырем судам с более 125 тыс. тонн продовольствия выйти в четверг из украинских портов.

В ООН уточнили, что суда Eneida (35 470 тонн пшеницы и 8 560 тонн кукурузы), Helga (27 тыс. тонн кукурузы) и Daytona Dynamic (25 850 тонн кукурузы) отплывают в Турцию. Еще одно судно Massa J отбывает из порта Южный с 28, 5 тыс. тонн пшеницы. Его пункт назначения ООН не указывает.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

Украина Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вторая миссия частных астронавтов на МКС Axiom-2 состоится в 2023 году

Что произошло за день: среда, 31 августа

Министры финансов G7 2 сентября обсудят потолок цен на российскую нефть

В АТОР не исключили прекращения выдачи россиянам многократных шенгенских виз

Евросоюз не введет полный запрет на выдачу виз россиянам

Евросоюз не введет полный запрет на выдачу виз россиянам

Цены на серебро опустились до минимума за 2 года

Цены на серебро опустились до минимума за 2 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });