Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:57

Лукашенко представил "первый белорусский компьютер"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко представил "первый белорусский компьютер" во время открытого урока, проходящего в четверг во Дворце республики в Минске.

"Я специально попросил, чтобы сегодня принесли на нашу встречу вот этот продукт - первый компьютер, который мне подарили наши умные люди", - сказал Лукашенко.

Президент уточнил, что ноутбук, который он продемонстрировал аудитории, создан на белорусском заводе "Горизонт".

"Им была поставлена задача "пошататься" по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать (процессоры, программное обеспечение), и создать этот компьютер. Честно скажу, в нем сегодня около 12% белорусского. К концу года будет 30%. Но важен сам факт", - отметил он.

"Пощупав его, вы бы не сказали, что он создан в Беларуси. Это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал", - подчеркнул Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ на Харьковском направлении

Миссия МАГАТЭ начала проходить контроль в пункте пропуска на линии соприкосновения

Военная операция на Украине

Лукашенко назвал невозможным поражение России в спецоперации на Украине

Лукашенко назвал невозможным поражение России в спецоперации на Украине

Безработица в еврозоне в июле опустилась до рекордного минимума в 6,6%

Лавров заявил, что действия против миротворцев в Приднестровье будут считаться нападением на РФ

Лавров заявил, что действия против миротворцев в Приднестровье будут считаться нападением на РФ

Лавров счел, что в ответ на санкции нельзя наказывать всех граждан европейских стран

Лавров счел, что в ответ на санкции нельзя наказывать всех граждан европейских стран
Военная операция на Украине

Около 40 украинских диверсантов уничтожено в ходе десантирования на территорию ЗАЭС

Военная операция на Украине

Инспекторы МАГАТЭ проехали на территорию, подконтрольную России

Военная операция на Украине

Минобороны РФ использовало вертолеты для уничтожения украинских диверсантов в районе ЗАЭС

Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы осенью 2022 года

Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы осенью 2022 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });