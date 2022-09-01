Лукашенко представил "первый белорусский компьютер"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко представил "первый белорусский компьютер" во время открытого урока, проходящего в четверг во Дворце республики в Минске.

"Я специально попросил, чтобы сегодня принесли на нашу встречу вот этот продукт - первый компьютер, который мне подарили наши умные люди", - сказал Лукашенко.

Президент уточнил, что ноутбук, который он продемонстрировал аудитории, создан на белорусском заводе "Горизонт".

"Им была поставлена задача "пошататься" по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать (процессоры, программное обеспечение), и создать этот компьютер. Честно скажу, в нем сегодня около 12% белорусского. К концу года будет 30%. Но важен сам факт", - отметил он.

"Пощупав его, вы бы не сказали, что он создан в Беларуси. Это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал", - подчеркнул Лукашенко.