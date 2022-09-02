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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

На заседание СБ ООН по Украине 22 сентября приглашены главы МИД РФ и Украины

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине, намеченное на 22 сентября, пройдет на министерском уровне, приглашены главы российского и украинского МИД, сообщил постпред Франции при организации Николя де Ривьер.

"Это министерская встреча по Украине, поэтому приглашены все министры государств - членов СБ ООН, в том числе по умолчанию российский министр. Поскольку это заседание по Украине, то украинский министр также будет приглашен", - сказал де Ривьер.

Он отметил, что "Франция надеется, что оба министра будут присутствовать".

"Зависит от них, придут ли они на эту встречу", - добавил дипломат.

Кроме того, французский постпред подтвердил проведение заседания СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС 6 сентября, запрошенного РФ.

В сентябре в Совете Безопасности председательствует Франция. Открытие 77-й сессии Генассамблеи ООН намечено на 13 сентября. С 20 по 26 сентября пройдет неделя высокого уровня в ООН с участием лидеров и глав внешнеполитических ведомств государств-участников организации.

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