Военные РФ заявили о безуспешных попытках ВСУ закрепиться на Николаево-Криворожском направлении

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины безуспешно пытаются закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, несут значительные потери, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

"Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят значительные потери подразделениям и резервам украинских войск", - сказал Конашенков.

По его словам, "всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих". "Взято в плен два боевика", - отметил он.

"В районе населенного пункта Андреевка Херсонской области сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет "HARM", - сообщил Конашенков.

Российские военные за сутки перехватили 14 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Стыла Донецкой народной республики (ДНР), Херсон, Берислав и Новая Каховка Херсонской области и сбили одну противолокационную ракету HARM производства США в районе Новой Каховки Херсонской области, заявил он.

По словам Конашенкова, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 украинских беспилотников в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях и в ДНР.

"В районе населенного пункта Воскресенк Донецкой народной республики уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1"", - сказал Конашенков.

По его словам, за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены восемь пунктов управления армии Украины в Харьковской, Запорожской, Николаевской областях и ДНР, а также взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" в Николаевской области.

"Уничтожено: шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны и Андреевка Харьковской области, Северск, Соледар Донецкой народной республики (ДНР) и Доброе Николаевской области", - сообщил Конашенков.

Кроме того, восточнее населенного пункта Михайловка (ДНР) уничтожен командный состав 56-й мотопехотной бригады, добавил он.

"В результате высокоточного удара ВКС России по командному пункту ликвидировано 18 военнослужащих, в том числе 12 офицеров, еще 31 военнослужащий ранен", - уточнил Конашенков.

Он отметил, что ударами по боевым позициям 60-й пехотной бригады в районе населенных пунктов Добрянка и Нововоронцовка Херсонской области уничтожено более 30 и ранено до 15 украинских военных.

"Высокоточным оружием ВКС России за сутки поражены: пункт временной дислокации 17-й танковой бригады в районе населенного пункта Березнеговатое, а также ангары с вооружением и военной техникой 46-й аэромобильной бригады в районе Белая Криница Николаевской области. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и до 10 единиц военной техники", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

По его данным, в связи с большими потерями личный состав подразделений 110-й механизированной бригады, занимавший позиции в районах населенных пунктов Авдеевка и Опытное (ДНР), отказался от выполнения боевых задач и оставил позиции.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 283 самолета, 151 вертолет, 1864 беспилотных летательных аппарата, 372 зенитных ракетных комплекса, 4711 танков и других боевых бронированных машин, 823 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3364 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5217 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.