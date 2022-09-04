Власти Запорожья допустили, что эксперты МАГАТЭ могут остаться на ЗАЭС после 5 сентября

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Представители миссии МАГАТЭ пробудут на Запорожской АЭС до 5 сентября, но могут продлить время своего пребывания на станции, заявил член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов.

"Касательно миссии - она в рабочем порядке у нас до 5 числа находится. Могут свое пребывание продлить", - сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда" в воскресенье.

Рогов отметил, что на текущий момент ЗАЭС не подвергается обстрелам. "На атомную станцию ничего не прилетало. По крайней мере, сейчас нет такой информации", - сказал член ВГА.

Миссия МАГАТЭ посетила АЭС в Энергодаре днем 1 сентября. Часть делегации, в том числе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, вечером того же дня покинули город.

Несколько экспертов МАГАТЭ работают в эти дни на АЭС. По данным местных властей, после прибытия специалистом миссии интенсивность обстрелов города Энергодар уменьшилась, однако вечером 2 сентября там был сбит украинский беспилотник с боезарядом.