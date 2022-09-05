Макрон обсудил по телефону с Зеленским ситуацию на ЗАЭС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщили в Елисейском дворце.

"Они вновь обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и миссию МАГАТЭ, которая там осуществляется", - говорится в сообщении.

Согласно Елисейскому дворцу, Макрон также "задал вопросы президенту Зеленскому относительно того, что требуется Украине в военной, гуманитарной и экономической сфере".

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. Часть делегации, в том числе глава агентства Рафаэль Гросси, вечером того же дня покинули Энергодар. Несколько экспертов МАГАТЭ уехали 5 сентября, два специалиста остались на АЭС.