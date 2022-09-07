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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Путин сообщил о планах встретиться с Си Цзиньпином в Самарканде

Путин сообщил о планах встретиться с Си Цзиньпином в Самарканде
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Фото: Kenzaburo Fukuhara-Pool/Getty Images

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин "на полях" саммита ШОС в Самарканде планирует провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

На встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу Путин передал приветствие председателю КНР Си Цзиньпину. "Передайте самые наилучшие слова и пожелания моему хорошему другу - председателю Китайской Народной Республики", - сказал президент.

Россия, отметил он, придает важное значение визиту Ли Чжаньшу в Россию.

"С председателем Си Цзиньпином мы скоро увидимся, надеюсь, в Самарканде в Узбекистане", - сказал президент РФ.

Путин планирует принять участие в саммите ШОС, который пройдет в Самарканде 15-16 сентября.

Владимир Путин
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