Путин сообщил о планах встретиться с Си Цзиньпином в Самарканде
Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин "на полях" саммита ШОС в Самарканде планирует провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
На встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу Путин передал приветствие председателю КНР Си Цзиньпину. "Передайте самые наилучшие слова и пожелания моему хорошему другу - председателю Китайской Народной Республики", - сказал президент.
Россия, отметил он, придает важное значение визиту Ли Чжаньшу в Россию.
"С председателем Си Цзиньпином мы скоро увидимся, надеюсь, в Самарканде в Узбекистане", - сказал президент РФ.
Путин планирует принять участие в саммите ШОС, который пройдет в Самарканде 15-16 сентября.