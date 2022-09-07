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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:26

Минобороны РФ сообщило о незначительном ущербе аэродрому в Алеппо после удара Израиля

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что в результате израильского удара 6 сентября крылатыми ракетами по аэродрому в сирийском городе Алеппо был причинен незначительный ущерб его инфраструктуре.

"6 сентября с 20:15 до 20:24 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, действуя со стороны восточной части Средиземного моря, нанесли авиационный удар пятью крылатыми ракетами по аэродрому Найраб (город Алеппо)", - сообщил в среду на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

В результате израильского авиаудара, по его словам, "причинен незначительный материальный ущерб инфраструктуре аэродрома".

Накануне вечером ближневосточные СМИ сообщали, что сирийские аэропорты в городах Алеппо и в Дейр-эз-Зор на севере страны подверглись ударам израильской авиации. Информации о жертвах или разрушениях не было. Официальных заявлений со стороны израильского военного командования не поступало.

Сирия Израиль Алеппо
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