Минобороны РФ сообщило о незначительном ущербе аэродрому в Алеппо после удара Израиля

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что в результате израильского удара 6 сентября крылатыми ракетами по аэродрому в сирийском городе Алеппо был причинен незначительный ущерб его инфраструктуре.

"6 сентября с 20:15 до 20:24 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, действуя со стороны восточной части Средиземного моря, нанесли авиационный удар пятью крылатыми ракетами по аэродрому Найраб (город Алеппо)", - сообщил в среду на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

В результате израильского авиаудара, по его словам, "причинен незначительный материальный ущерб инфраструктуре аэродрома".

Накануне вечером ближневосточные СМИ сообщали, что сирийские аэропорты в городах Алеппо и в Дейр-эз-Зор на севере страны подверглись ударам израильской авиации. Информации о жертвах или разрушениях не было. Официальных заявлений со стороны израильского военного командования не поступало.