Республиканцы заподозрили партийный интерес в просьбе Байдена выделить $12 млрд Украине

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Республиканской партии США сомневаются, что президент Джо Байден руководствуется интересами страны, а не собственной партии, запрашивая у Конгресса $11,7 млрд на оказание дальнейшей помощи Украине, передает телеканал Fox News.

"Республиканцы ставят под сомнение оправданность запроса президента Байдена к Конгрессу о выделении почти $12 млрд дополнительной помощи Украине в этом месяце из-за опасений, что это сделано в интересах демократов в преддверии промежуточных выборов в ноябре", - говорится в сообщении.

Канал уточняет, что "законодатели от республиканской партии обеспокоены, что Белый дом продвигает запрос, поскольку знает, что часть республиканцев проголосует "против", так как требует сначала установить механизм по контролю распределения этих средств".

Далее, по мнению республиканцев, Байден планирует их критиковать за предполагаемое нежелание помогать Украине, тогда как на самом деле они просто выступают против выделения средств до тех пор, пока отсутствует контроль над тем, как эти деньги используются.

"Этот новый запрос президента Байдена - просто поверхностный предвыборный трюк, который только навредит нашей стране как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - цитирует телеканал члена палаты представителей, республиканца Энди Биггса.

Fox News напомнил, что Байден ранее попросил Конгресс одобрить военную и экономическую помощь Украине на сумму $11,7 млрд к 30 сентября - к завершению финансового года.