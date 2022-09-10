Косовские полицейские не пустили сотрудников сербских гуманитарных организаций

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Представители косовской полицейской службы отказали двум представителям сербских гуманитарных организаций во въезде на территорию края. Инцидент произошел на КПП "Ярине" на административной границе, отделяющей автономный край Косово и Метохия от остальной территории Сербии.

Как сообщили потерпевшие сербскому телеканалу РТС в субботу, они на протяжении девяти часов пытались попасть на территорию края, после чего представители местных косовских властей предоставили им документ, в котором говорится, что им без объяснения причин запрещен въезд, этот документ им предложили подписать, однако они отказались.

Ранее в субботу в Белграде под председательством президента Сербии Александра Вучича прошло заседание Совета национальной безопасности, на котором, в частности, обсуждалась и ситуация в Косово и Метохии. На 13 сентября намечено специальное заседание скупщины (парламента Сербии), на котором Вучич затронет и ситуацию, складывающуюся в отношениях Белграда и Приштины.

Ситуация в регионе осложнилась после того, как в знак протеста против решения косовских местных властей о запрете с 1 августа на въезд на территорию края автомобилей с сербскими номерами и соответствующими сербскими документами в сербских общинах края начали блокировать дороги и строить баррикады. Из-за этого пришлось временно закрыть несколько пропускных пунктов на административной границе Сербии и Косово.

В дальнейшем по призыву США и ЕС администрация автономного края Косово и Метохия отложила введение запретительных мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, выданными в Сербии. Вслед за этим инцидентом обострилась риторика сторон, обвиняющих друг друга в злонамеренных замыслах.

Ранее Европейская внешнеполитическая служба предупредила, что высокопоставленные политики из Белграда и Приштины будут нести ответственность за любую вызванную их провокационными заявлениями эскалацию, которая приведет к повышению напряженности и, возможно, к насилию в регионе.