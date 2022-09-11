Минобороны РФ заявило о предотвращенной попытке ВСУ прорвать оборону

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что танковые подразделения предотвратили попытку армии Украины прорвать оборону на одном из направлений.

"Экипажи танков Т-90 Южного военного округа в ходе отражения контрнаступления подразделений ВСУ на южном направлении специальной военной операции подавили огнем и уничтожили предпринявшего попытку прорыва нашей обороны противника", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

"В результате слаженных действий экипажей танков и мотострелковых подразделений в ходе боя было подбито три единицы тяжелой бронетехники - два украинских танка и один бронетранспортер М-113 производства США. Американский бронетранспортер был эвакуирован с передовой российскими танкистами в качестве боевого трофея", - добавило Минобороны РФ.

Военное ведомство также сообщило, что российские десантники уничтожили несколько групп пехоты армии Украины, которые готовились к наступательным действиям.

"Данные подразделения были уничтожены бронегруппой парашютно-десантного полка с помощью боевых машин десанта БМД-4М из 100-мм пушек с расстояния 4 км по навесной траектории", - сказано в релизе Минобороны РФ.

Ранее Минобороны РФ рассказало об авиаударах по позициям ВСУ на изюмско-балаклейском направлении в ночь на воскресенье.