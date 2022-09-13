Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:14

Еще семь судов с кукурузой и пшеницей вышли из портов Украины

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Еще семь судов, на борту которых находится кукуруза и пшеница, вышли во вторник из портов Украины. Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Минобороны Турции.

Вывоз агропродукции из трех украинских портов продолжается в рамках соглашения по коридору для зерна, заключенного 22 июля.

Ранее в ООН сообщали, что Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выйти во вторник из портов Украины семи судам с кукурузой и пшеницей в рамках черноморской зерновой инициативы. Согласно ООН, суда Captain Dimitrios (65 тыс. тонн кукурузы), Super Saka (29 тыс. тонн пшеницы и 21 тыс. тонн кукурузы), Fanaria (18 тыс. тонн пшеницы) направятся в Испанию. Суда Propus (8,5 тыс. тонн кукурузы), Ata Ocean (6,3 тыс. тонн подсолнечного масла) и Greifswald (492 тонны кукурузы) планируют направиться в Турцию. Помимо этого, судно Yada Team доставит в Израиль 64 951 тонну кукурузы.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов – Черноморска, Одессы и Южного.

Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пашинян сообщил о гибели 49 армянских военных в ночных боях на границе с Азербайджаном

Триумфаторами "Эмми" стали сериалы "Наследники", "Тед Лассо" и "Белый лотос"

Триумфаторами "Эмми" стали сериалы "Наследники", "Тед Лассо" и "Белый лотос"
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили об уничтожении в Харьковской области колонны бронетехники ВСУ

Пандемия коронавируса

В мире выявили более 609 млн случаев COVID-19

В мире выявили более 609 млн случаев COVID-19

Что случилось этой ночью: вторник, 13 сентября

Два человека погибли и трое ранены во время стрельбы в Канаде

Два человека погибли и трое ранены во время стрельбы в Канаде

Блинкен обвинил Иран в нежелании возобновить действия СВПД

Первый случай смерти от оспы обезьян в США зарегистрирован в Лос-Анджелесе

Пашинян по телефону проинформировал Макрона о ситуации на границе с Азербайджаном

Пашинян по телефону проинформировал Макрона о ситуации на границе с Азербайджаном

В Баку опровергают потерю военного самолета на азербайджано-армянской границе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });