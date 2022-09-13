Еще семь судов с кукурузой и пшеницей вышли из портов Украины

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Еще семь судов, на борту которых находится кукуруза и пшеница, вышли во вторник из портов Украины. Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Минобороны Турции.

Вывоз агропродукции из трех украинских портов продолжается в рамках соглашения по коридору для зерна, заключенного 22 июля.

Ранее в ООН сообщали, что Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выйти во вторник из портов Украины семи судам с кукурузой и пшеницей в рамках черноморской зерновой инициативы. Согласно ООН, суда Captain Dimitrios (65 тыс. тонн кукурузы), Super Saka (29 тыс. тонн пшеницы и 21 тыс. тонн кукурузы), Fanaria (18 тыс. тонн пшеницы) направятся в Испанию. Суда Propus (8,5 тыс. тонн кукурузы), Ata Ocean (6,3 тыс. тонн подсолнечного масла) и Greifswald (492 тонны кукурузы) планируют направиться в Турцию. Помимо этого, судно Yada Team доставит в Израиль 64 951 тонну кукурузы.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов – Черноморска, Одессы и Южного.