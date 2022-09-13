Минобороны РФ заявило о массированных ударах по подразделениям ВСУ на всех направлениях

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российские войска наносят массированные удары по подразделениям армии Украины на всех операционных направлениях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во вторник.

"В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными", - заявил он.

"Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Павловка и Темировка Запорожской области, Новополь Донецкой Народной Республики, Великое Артаково и Оленовка в Николаевской области", - заявил официальный представитель министерства.

По его словам, также были нанесены удары по 12 пунктам управления ВСУ, 47 артиллерийским подразделениям и 152 скоплениям военных и техники в ДНР, Запорожской и Николаевской областях.

Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщил Конашенков. По его словам, средствами противовоздушной обороны сбито шесть беспилотных летательных аппаратов

"Кроме того, в воздухе уничтожены семь реактивных снарядов в районах населенных пунктов Новая Каховка и Киселевка Херсонской области", - сказал он.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 154 вертолета, 1944 беспилотных летательных аппарата, 374 зенитных ракетных комплекса, 4900 танков и других боевых бронированных машин, 834 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3385 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5506 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил представитель ведомства.

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