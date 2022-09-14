ЕК рекомендует сократить финансирование Венгрии из-за коррупции в стране

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия планирует рекомендовать сократить финансирование правительства Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном в связи с распространением коррупции в стране, сообщил Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

По информации агентства, Еврокомиссия планирует дать соответствующую оценку 18 сентября, затем власти стран ЕС в течение трех месяцев должны будут принять окончательное решение. Чтобы предложение вступило в силу, потребуется квалифицированное большинство голосов членов Евросоюза.

Ожидается, что Еврокомиссия предложит дать Орбану время выполнить обещания по борьбе с коррупцией, у Венгрии будет месяц на то, чтобы принять меры по рекомендациям ЕС, однако этот период может быть увеличен до трех месяцев.

Венгрия станет первой страной, которую проверят по новым законам ЕС, предусматривающим наказание членов Евросоюза за подрыв его финансовых интересов.

В начале сентября Орбан подписал указ о создании в Венгрии агентства по борьбе с коррупцией.