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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Пашинян связал военную активность Азербайджана с отказом признать существование Карабаха

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджан военными операциями на границе с Арменией выражает недовольство результатами войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, такое мнение высказал армянский премьер Никол Пашинян.

"Я считаю, что таким образом Азербайджан выражает свое неудовлетворение результатами 44-дневной войны (в Карабахе). Не могу сейчас вдаваться в детали, но насколько мы не были в восторге от трехстороннего заявления (подписанное 9 ноября 2020 года главами Армении, России и Азербайджана заявление по Карабаху - ИФ), настолько Азербайджан борется против положений этого трехстороннего заявления", - сказал Пашинян в среду в парламенте Армении.

По его словам, Азербайджан борется против основных положений трехстороннего заявления, в котором закреплено, что Нагорный Карабах существует, имеет линию соприкосновения, оборону и безопасность которой гарантирует Россия, и существует Лачинский коридор, который обеспечивает связь с Арменией.

Армения Азербайджан Нагорный Карабах Никол Пашиняян
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