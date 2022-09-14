Пашинян связал военную активность Азербайджана с отказом признать существование Карабаха

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджан военными операциями на границе с Арменией выражает недовольство результатами войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, такое мнение высказал армянский премьер Никол Пашинян.

"Я считаю, что таким образом Азербайджан выражает свое неудовлетворение результатами 44-дневной войны (в Карабахе). Не могу сейчас вдаваться в детали, но насколько мы не были в восторге от трехстороннего заявления (подписанное 9 ноября 2020 года главами Армении, России и Азербайджана заявление по Карабаху - ИФ), настолько Азербайджан борется против положений этого трехстороннего заявления", - сказал Пашинян в среду в парламенте Армении.

По его словам, Азербайджан борется против основных положений трехстороннего заявления, в котором закреплено, что Нагорный Карабах существует, имеет линию соприкосновения, оборону и безопасность которой гарантирует Россия, и существует Лачинский коридор, который обеспечивает связь с Арменией.