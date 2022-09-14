Ереван отметил затишье на армяно-азербайджанской границе

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - По всем направлениям границы Армении и Азербайджана огонь практически прекратился по состоянию на 20:00, написал в соцсети пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

Существенных инцидентов на этот момент, по его данным, не фиксируется.

Распространенные в армянских СМИ сведения о том, что ряд населенных пунктов Армении перешли под контроль Азербайджана он назвал "абсолютной ложью".

Примерно в это же время премьер-министр Армении Никол Пашинян в соцсети опроверг сообщения армянских СМИ о то, что он подписал с Азербайджаном соглашение о мире. В Ереване в связи с последним обострением на границе возобновились уличные протесты с требованием отставки Пашиняна. Очередная акция проходит вечером в среду у парламента и правительства страны.

"Дорогие соотечественники, призываю, прошу не поддаваться манипуляциям. Какого-либо документа (с Азербайджаном - ИФ) не подписано и не готовится к подписанию. Это информационная диверсия, которая направляется недружественными внешними силами с целью сломить иммунитет страны", - написал Пашинян.

Спикер парламента Армении Ален Симонян в стриме в соцсети также заверил, что "какого-либо подписанного документа не существует".

"Мы не отдаем какую-либо область (Азербайджану - ИФ), не обсуждаем вопрос коридора (для связи Азербайджана и Турции через территорию Армении - ИФ)", - отметил он.

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян также заявил о неприемлемости каких-либо соглашений, которые могут привести Карабах в состав Азербайджана.

"Мы неоднократно заявляли и сейчас заявляем, что для нас неприемлемы какие-либо документы, которые могут признать Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) в составе Азербайджана", - написал он в соцсети. - Ничто не может нас отвлечь от избранного нами пути - международного признания независимости Республики Арцах на основе приоритетного права народа Арцаха на самоопределение".

МИД Азербайджана вечером 14 сентября сообщил, что Баку в одностороннем порядке предложил Еревану гуманитарное прекращение огня, о чем министр иностранных дел Джейхун Байрамов сообщил спецпредставителю президента России по культуре Михаилу Швыдкому.

Днем Госкомиссия Азербайджана по делам военнопленных заявила, что в одностороннем порядке предлагает передать армянской стороне до ста тел военнослужащих ВС Армении, убитых в перестрелках на границе 12-13 сентября, и призвала Армению прекратить огонь.

В последние дни Баку и Ереван сообщают об обстрелах своих позиций и обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. В МИД Армении считают, что Баку силой пытается создать экстерриториальный коридор через территорию Армении в Нахичевань и дальше в Турцию и отказывается от переговоров о карабахском урегулировании, заявляя, что вопрос армян Карабаха является внутренней проблемой Азербайджана.

Минобороны России вечером 14 сентября, как и прошлым вечером, заявило, что за минувшие сутки в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе никаких нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.