Что произошло за день: среда, 14 сентября

Обострение ситуации между Арменией и Азербайджаном, неизвестный летательный аппарат в Ставрополье и уход из жизни Владимира Сунгоркина

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве сочли украинский проект гарантий безопасности угрозой для РФ. Дмитрий Песков констатировал, что предлагаемый документ содержит пункты, которые подтверждают необходимость проведения специальной военной операции.

- Попова сообщила, что Россия уходит от еще одной волны коронавируса. Ситуация c COVID-19 управляемая, заболеваемость идет на спад, заверила глава Роспотребнадзора.

- В Ставрополье упал неизвестный летательный аппарат. Губернатор региона сообщил, что в результате этого происшествия пострадали пять человек.

- Минобороны Армении заявило об азербайджанском ударе по транспорту пограничников РФ. В Баку заявили, что эта информация не соответствует действительности. Армянский премьер Никол Пашинян сообщил о гибели 105 армянских военных в боях с Азербайджаном. Из-за обострения ситуации он не поедет на саммит ШОС в Узбекистан. Пашинян также заявил, что Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана в случае вывода его военных, но в границах СССР.

- Военные РФ сообщили об уничтожении вертолетами морского десанта ВСУ в районе ЗАЭС. В Минобороны РФ сообщили, что противнику не позволили перебросить подразделения сил специальных операций ВСУ через Днепр.

- Жителя Владивостока задержали за передачу разведке Украины сведений о военных объектах. Подозреваемому, личность которого не раскрывается, грозит до 20 лет лишения свободы.

- Умер главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Ему было 68 лет. Он скончался в Приморье во время участия в автопробеге.