Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:04

Опрос показал, что 45% американцев одобряют деятельность Байдена

Опрос показал, что 45% американцев одобряют деятельность Байдена
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Рейтинг одобрения американцами деятельности Джо Байдена на посту президента США вырос до 45% за два месяца до промежуточных выборов в США, сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на опрос.

По данным опроса AP-NORC, 45% респондентов одобрили его деятельности на посту президента, и это на 9 процентных пунктов выше, чем в июле. Тогда рейтинг одобрения Байдена составлял 36% и являлся самым низким за все время его пребывания на посту президента США. В сентябре свою поддержку Байдену выразили 78% опрошенных, поддерживающих Демократическую партию, и 10% сторонников Республиканской партии.

В миреОпрос показал возможность победы Трампа над Байденом на выборах 2024 годаЧитать подробнее

При этом порядка 53% американцев не одобряют деятельность Байдена, называя экономику самой слабой стороной президента. Всего 38% опрошенных считают, что он хорошо справляется с экономическими вопросами. Наибольшее одобрение получили методы борьбы президента с пандемией коронавируса COVID-19, их поддержали 55% опрошенных.

Рейтинг одобрения Байдена не превышал 40% в мае, июне и июле, отмечает агентство.

Также большинство американцев все еще считают, что экономика США находится на низком уровне. В сентябре 29% опрошенных заявили, что с экономикой США все в порядке, в июне так считали всего 20%.

В целом 27% опрошенных считают, что США двигаются в правильном направлении. В июле в этом были уверены всего 17% респондентов.

США Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Производители нефти и газа США не верят, что смогут спасти Европу от кризиса

Производители нефти и газа США не верят, что смогут спасти Европу от кризиса

Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества

Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества
Военная операция на Украине

Песков заявил, что гарантировать безопасность Украины может только ее руководство

Песков заявил, что гарантировать безопасность Украины может только ее руководство
Военная операция на Украине

Группа из 120 украинских десантников уничтожена при попытке высадки в Херсонской области

Депутаты в Нур-Султане поддержали переименование столицы Казахстана в Астану

В НСПК не зафиксировали проблем с приемом карт "Мир" в Турции

В НСПК не зафиксировали проблем с приемом карт "Мир" в Турции

В Минобороны Армении сообщили, что ночь на границе с Азербайджаном прошла без инцидентов

Путин прибыл в Узбекистан для участия в саммите ШОС

Что случилось этой ночью: четверг 15 сентября

Компания Amtrak отменит все поезда дальнего следования в США из-за возможной забастовки

Компания Amtrak отменит все поезда дальнего следования в США из-за возможной забастовки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });