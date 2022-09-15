Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:30

Швейцарский парламент одобрил закупку 36 истребителей-бомбардировщиков F-35

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Парламент Швейцарии окончательно одобрил закупку 36 истребителей-бомбардировщиков F-35A Lightning II разработки Lockheed Martin за $5,5 млрд для обновления парка своих ВВС, сообщают западные СМИ.

Правительство страны выбрало этот тип самолетов еще в 2021 году. У намеченной сделки нашлись критики, которые назвали ее излишней роскошью и решили вынести ее на референдум. Однако в правительстве заявили, что подпишут контракт до проведения референдума, поскольку срок действующего предложения

Lockheed Martin истечет в 2023 году, а после этого едва ли удастся передоговориться о сделке на таких же выгодных условиях.

В последнее время многие страны стали увеличивать расходы на оборону и закупки вооружений. Недавно Финляндия решила закупить 64 самолета F-35A, ФРГ - 35 таких истребителей, а Канада - 88.

Швейцария F-35A Lockheed Martin
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Европарламент объявил Венгрию автократией

Европарламент объявил Венгрию автократией

Президент Финляндии не исключил дальнейшего ужесточения условий выдачи виз россиянам

Президент Финляндии не исключил дальнейшего ужесточения условий выдачи виз россиянам

Турция раскритиковала Финляндию и Швецию за отказ выдать подозреваемых в терроризме

Путин заявил Си Цзиньпину, что Россия придерживается принципа "одного Китая"

Путин заявил Си Цзиньпину, что Россия придерживается принципа "одного Китая"

Европарламент одобрил макрофинансовую помощь Украине на 5 млрд евро

Премьер Швеции подала в отставку

Премьер Швеции подала в отставку

Президент Ирана заявил об отказе присоединяться к санкциям против России

В Баку сообщили о гибели 71 азербайджанского военного в боях на границе с Арменией

МИД РФ подтвердил, что Лавров выступит на Генассамблее ООН

МИД РФ подтвердил, что Лавров выступит на Генассамблее ООН

Производители нефти и газа США не верят, что смогут спасти Европу от кризиса

Производители нефти и газа США не верят, что смогут спасти Европу от кризиса
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });