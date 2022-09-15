Швейцарский парламент одобрил закупку 36 истребителей-бомбардировщиков F-35

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Парламент Швейцарии окончательно одобрил закупку 36 истребителей-бомбардировщиков F-35A Lightning II разработки Lockheed Martin за $5,5 млрд для обновления парка своих ВВС, сообщают западные СМИ.

Правительство страны выбрало этот тип самолетов еще в 2021 году. У намеченной сделки нашлись критики, которые назвали ее излишней роскошью и решили вынести ее на референдум. Однако в правительстве заявили, что подпишут контракт до проведения референдума, поскольку срок действующего предложения

Lockheed Martin истечет в 2023 году, а после этого едва ли удастся передоговориться о сделке на таких же выгодных условиях.

В последнее время многие страны стали увеличивать расходы на оборону и закупки вооружений. Недавно Финляндия решила закупить 64 самолета F-35A, ФРГ - 35 таких истребителей, а Канада - 88.