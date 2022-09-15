Европейское космическое агентство участвует в эксперименте NASA по защите от астероидов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В экспериментальной миссии NASA по защите от астероидов, которые могут угрожать безопасности Земли, участвует Европейское космическое агентство (ESA), сообщил в четверг телеканал RTBF.

"Миссия, названная DART (Double Asteroid Redirection Test), должна выяснить, способен ли космический аппарат отклонить на достаточное расстояние астероид, врезавшись в его поверхность, чтобы он больше не представлял опасности для нашей планеты", - передает телеканал.

Запущенный в ноябре 2021 года аппарат весом 620 кг должен в ближайшие дни войти в столкновение с астероидом Диморф диаметром около 160 м на расстоянии 11 млн км от Земли. Диморф является спутником более крупного астероида Дидим, система которого была открыта в 1996 году, и не представляет угрозы для Земли.

В ESA, которое провело в четверг видеоконференцию об этом эксперименте, уточняют, что эффект запланированного столкновения не будет известен сразу.

Европейское агентство предоставляет для этой миссии свою систему космического слежения Estrack. В обработке данных, полученных с DART, примет участие научная группа Королевской обсерватории Бельгии.