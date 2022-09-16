Небензя заявил, что Запад мешает РФ перевести взносы во Всемирную продовольственную программу

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Из-за введенных Западом санкций Россия не может безопасно перевести свои взносы во Всемирную продовольственную программу ООН, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Западные санкции подрывают глобальную продовольственную безопасность. Из-за перебоя с банковскими транзакциями Россия несколько месяцев не может безопасно перевести свои добровольные взносы в ВПП. Речь идет о десятках миллионов долларов, которые пошли бы, среди прочего, на помощь странам, сталкивающимся с риском голода", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, аналогичная ситуация обстоит с Организацией Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), "в которой также подрываются проекты по поддержке пищевой промышленности в нуждающихся государствах, в том числе Сирии".

"Со своей стороны Россия изыскивает возможности для поддержки глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнул Небензя.