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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Небензя заявил, что Запад мешает РФ перевести взносы во Всемирную продовольственную программу

Небензя заявил, что Запад мешает РФ перевести взносы во Всемирную продовольственную программу
Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Из-за введенных Западом санкций Россия не может безопасно перевести свои взносы во Всемирную продовольственную программу ООН, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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"Западные санкции подрывают глобальную продовольственную безопасность. Из-за перебоя с банковскими транзакциями Россия несколько месяцев не может безопасно перевести свои добровольные взносы в ВПП. Речь идет о десятках миллионов долларов, которые пошли бы, среди прочего, на помощь странам, сталкивающимся с риском голода", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, аналогичная ситуация обстоит с Организацией Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), "в которой также подрываются проекты по поддержке пищевой промышленности в нуждающихся государствах, в том числе Сирии".

"Со своей стороны Россия изыскивает возможности для поддержки глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнул Небензя.

Василий Небензя ООН
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