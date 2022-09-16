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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:50

Бельгия пообещала Украине новый пакет военной помощи на 12 млн евро

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Федеральное правительство Бельгии одобрит в пятницу выделение нового пакета военной помощи Украине, сообщила в интервью газете L'Echo бельгийский министр обороны Людивин Дедондер.

Министр заявила, что после уже предоставленной Киеву военной помощи на 45 млн евро на этот раз Бельгия выделит пакет на 12 млн евро, включающий поставку крупнокалиберных пулеметов и боеприпасов.

"Мы также направим нелетальные материалы для зимы, каски, запасное снаряжение, оборудование для наблюдения. В начале 2023 года мы поставим кареты скорой помощи и грузовики для медицинских целей", - объяснила Дедондер.

Она отметила, что Бельгия готова оказать помощь в морском и наземном разминировании. Для этого было проведено обучение украинских военнослужащих.

Бельгия приняла в своих медицинских учреждениях 45 раненых на фронте и тяжелобольных украинцев, добавила глава бельгийского оборонного ведомства.

Бельгия Украина
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