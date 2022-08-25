Бельгия окажет военную помощь Украине на 8 млн евро

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Бельгия выделяет 8 млн евро для оказания помощи украинской армии, сообщается в коммюнике федерального правительства, распространенном в четверг.

"Бельгия предоставит помощь на 8 млн евро украинским вооруженным силам для поставки по каналам НАТО материалов для оказания первой (медицинской) помощи, зимней одежды, приборов ночного видения и лекарственных средств", - говорится в правительственном сообщении, которое цитирует телеканал RTBF.

"Зима обещает стать потенциально решающей фазой конфликта", - прокомментировала эту помощь глава МИД Бельгии Аджа Лабиб. В связи с этим, по ее словам, важно экипировать украинских военных необходимым оснащением.

Телеканал напоминает, что это финансирование Бельгией военной помощи Украине является выполнением соответствующего решения глав государств и правительств стран НАТО на июньском саммите альянса в Мадриде.