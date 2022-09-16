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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Литва ввела запрет на ж/д транзит рефрижераторов в Калининградскую область

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Калининградская область не сможет получать по железной дороге рефрижераторы из-за запрета на их транзит Литвой. Об этом сообщила на заседании Калининградской торгово-промышленной палаты (КТТП) представитель территориального центра фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО) Ирина Юматова.

"Перевозка рефрижераторов через сухопутные погранпереходы исключена вообще. Потому что недавно мы получили устный ответ из Литвы, что они наконец-то разобрались. Они считают, что агрегат, который охлаждает контейнер, он сам подпадает под санкции", - сказала Юматова.

По ее словам, ранее Литва не запрещала этот вид транзита. Летом в регион пришел целый рефрижераторный поезд с Дальнего Востока с 32 контейнерами с рыбной продукцией. Температурный режим, обеспечивающий сохранность груза на всем пути следования, поддерживался автономной холодильной установкой рефконтейнеров. Именно холодильный агрегат и подпал под санкции.

"Мы ввели их (Литву - ИФ) в заблуждение, как сейчас это трактуется ими, и они пропустили. Но сейчас они разобрались, и уже такого не повторится", - заключила Юматова.

Как сообщалось, с 22 июля Литва заметно ограничила грузовой железнодорожный транзит в Калининград, введя квоты на подсанкционные товары. При этом транзит подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

На грузовой морской линии между Калининградской областью и портами Усть-Луга и Бронка работают суда, на которых есть места для перевозки контейнеров-рефрижераторов, оборудованные точками энергопитания.

Литва Калининградская область
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