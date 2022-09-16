Минздрав Киргизии сообщил о 87 раненых гражданах в ходе боев с Таджикистаном

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В результате боевых столкновений на киргизско-таджикской границе 87 человек получили ранения, сообщает Минздрав Киргизии.

"По состоянию на 16 сентября на 23:30 всего в результате вооруженных столкновений в организации здравоохранения поступили 87 пострадавших, из них 5 пострадавших отправлены на амбулаторное лечение", - сообщили в Минздраве.

По информации медиков, пострадавшие в основном получили осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

По данным киргизской Погранслужбы, в пятницу в 06:00 (03:00 по Москве) таджикская сторона начала обстрел киргизских пограничных нарядов.

Сообщалось о боестолкновениях в Баткенском и Лейлекском районах. Таджикская сторона применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня для нанесения ударов по населенным пунктам и пограничным заставам в Киргизии.

Таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района, нанесли удар из ракетных систем залпового огня по областному центру - городу Баткен. Киргизские пограничники нанесли ответный огневой удар по таджикским пограничным заставам "Ляккан" и "Богдари".

По данным Минздрава Киргизии, два человека, в том числе 15-летняя девочка, погибли. Источник в силовых структурах сообщил "Интерфаксу" о 17 погибших.

МИД Киргизии выразил протест Таджикистану из-за боевых столкновений на границе, обвинив таджикскую сторону в нападении на пограничные и гражданские объекты.

Депутат парламента Киргизии Дастан Бекешев сообщил "Интерфаксу", что парламентарии соберутся на экстренное заседание в пятницу вечером, не исключается обсуждение введения военного положения в стране.