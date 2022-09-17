Погранслужба Киргизии назвала напряженной обстановку на границе с Таджикистаном

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границе остается напряженной, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

"По состоянию на 02:20 (23:20 по московскому времени) обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области характеризуется как напряженная", - сообщили в ведомстве.

По утверждению пресс-службы, в период прекращения огня с таджикской стороны в населенном пункте Богдари граждане Таджикистана начали поджигать собственные дома.

"Подобные действия граждан Таджикистана являются преднамеренной провокацией с целью обвинения киргизской стороны в уничтожении своих домов", - заявили в погранслужбе.

В официальном телеграм-канале погранслужбы Киргизии опубликовано видео, подтверждающее сообщение о поджогах.

Обострение на границе Киргизии и Таджикистана

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

По данным киргизской погранслужбы, в пятницу в 06:00 (03:00 по московскому времени) таджикская сторона начала обстрел киргизских пограничных нарядов.

Сообщалось о боестолкновениях в Баткенском и Лейлекском районах. Таджикская сторона, по данным киргизской стороны, применяла танки, БТР, БМП, минометы, а также ракетные системы залпового огня для нанесения ударов по населенным пунктам и пограничным заставам в Киргизии.

Отмечалось, что таджикские военнослужащие заняли здание школы в селе Достук Баткенского района, нанесли удар из ракетных систем залпового огня по областному центру - городу Баткен. Киргизские пограничники нанесли ответный огневой удар по таджикским пограничным заставам "Ляккан" и "Богдари".

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека. В организации здравоохранения поступили 87 пострадавших, получивших, в основном, осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.

МИД Киргизии выразил протест Таджикистану из-за боевых столкновений на границе, обвинив таджикскую сторону в нападении на пограничные и гражданские объекты.

В пятницу с участием президента Киргизии Садыра Жапарова прошло экстренное заседание Совета безопасности республики, по итогам которого глава государства поручил соответствующим структурам обеспечить безопасность жителей приграничных с Таджикистаном районов.

Главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (13:00 по московскому времени).