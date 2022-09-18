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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:20

Встречу Байдена и Трасс перенесли на среду

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Лиз Трасс перенесена на среду следующей недели, она должна состоятся на полях Генеральной ассамблеи ООН, сообщило издание Politico со ссылкой на информацию из офиса британского премьера.

Ранее сообщалось, что встреча была запланирована на воскресенье в Лондоне, где Байден примет участие в понедельник в церемонии похорон королевы Елизаветы II.

Причины переноса встречи не называются.

В то же время, как пишет газета, Трасс по-прежнему планирует встретиться в воскресенье в Лондоне с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой, прибывшими на похороны.

В субботу она провела встречи с премьер-министрами Австралии Энтони Альбанезе и Новой Зеландии Джасиндой Ардерн.

США Джо Байден Великобритания Лиз Трасс
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