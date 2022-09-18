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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

В Киргизии оценили обстановку на границе с Таджикистаном как стабилизирующуюся

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация на киргизско-таджикской границе пока напряженная, но есть тенденция к стабилизации, сообщили в управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Киргизии.

"По состоянию на 22:00 (19:00 по Москве) 18 сентября обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области продолжает оставаться напряженной с тенденцией к стабилизации", - говорится в сообщении Пограничной службы Киргизии.

Там отмечается, что "в рамках достигнутых договоренностей от линии государственной границы осуществляется отвод дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации".

Также правоохранительные органы двух республик осуществляют контроль за общественным порядком на приграничных территориях и проводят совместное патрулирование автомобильной дороги Худжанд - Канибадам/Арка- Борбордук.

"Подразделения Пограничной службы ГКНБ Киргизии, дислоцированные на киргизско-таджикском участке госграницы, продолжают нести службу в усиленном режиме", - уточняется в сообщении.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Стороны обвинили друг друга в вооруженной агрессии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 59 человек, пострадали 144 человека. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тысяч граждан.

В настоящее время Киргизия и Таджикистан соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил.

Киргизия Таджикистан
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