Мощный тайфун "Нанмадол" движется в сторону японского острова Хонсю

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Мощный тайфун "Нанмадол", ударивший по юго-западной части японского острова Кюсю в воскресенье, продолжает движение на северо-восток и уже достиг крупного города Фукуока, столицы одноименной префектуры, сообщает в понедельник The Japan Times.

По данным на утро понедельника, жертвами урагана на острове Кюсю стали два человека, более 300 тыс. домохозяйств оказались отключенными от энергоснабжения. Вслед за префектурой Кагосима экстренную помощь для преодоления последствий тайфуна запросили префектуры Фукуока, Кумамото, Миядзаки и Нагасаки.

Метеорологическая служба Японии, на которую ссылается газета, сообщила, что порывы ветра в эпицентре тайфуна достигают 126 км в час. "Нанмадол" движется на северо-восток к острову Хонсю, где во вторник ожидаются проливные дожди.

Распространено предупреждение о возможности наводнений для префектуры Канагава на острове Хонсю и для столицы страны Токио.

Тайфун "Нанмадол" обрушился на юго-запад Японии в воскресенье. Из-за ураганных ветров и штормовых волн несколько миллионов людей были вынуждены эвакуироваться, прервано движение поездов, паромное сообщение, закрыты местные аэропорты.