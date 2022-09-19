Кишинев потребовал от Минска разъяснений после высказываний Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Посла Белоруссии в Молдавии Анатолия Калинина вызовут в Министерство иностранных дел и европейской интеграции республики (МИДЕИ) связи с недавними заявлениями президента Александра Лукашенко, сообщил в понедельник в социальных сетях официальный представитель министерства Даниел Водэ.

"После недавних заявлений лидера Белоруссии о нашей стране, МИДЕИ вызовет белорусского посла для получения разъяснений и обозначения принципиальной позиции нашей страны", - написал представитель МИДЕИ.

Водэ отметил, что "министерство сожалеет по поводу той роли, которую Белоруссия играет в пропаганде" действий РФ на Украине, и "неоднократного размещения в публичном пространстве сообщений, направленных на распространение дезинформации и фейков".

В минувшие выходные Лукашенко выразил мнение, что "США - единственная страна, которая может получать выгоду от конфликтов в Европе".

"Европу - на место поставить, и конкурентов убрать. Сегодня Украина, завтра будет Молдавия или Прибалтика, Польша или Румыния", - заявил Лукашенко.