Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Кишинев потребовал от Минска разъяснений после высказываний Лукашенко

Кишинев потребовал от Минска разъяснений после высказываний Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Посла Белоруссии в Молдавии Анатолия Калинина вызовут в Министерство иностранных дел и европейской интеграции республики (МИДЕИ) связи с недавними заявлениями президента Александра Лукашенко, сообщил в понедельник в социальных сетях официальный представитель министерства Даниел Водэ.

"После недавних заявлений лидера Белоруссии о нашей стране, МИДЕИ вызовет белорусского посла для получения разъяснений и обозначения принципиальной позиции нашей страны", - написал представитель МИДЕИ.

Водэ отметил, что "министерство сожалеет по поводу той роли, которую Белоруссия играет в пропаганде" действий РФ на Украине, и "неоднократного размещения в публичном пространстве сообщений, направленных на распространение дезинформации и фейков".

В минувшие выходные Лукашенко выразил мнение, что "США - единственная страна, которая может получать выгоду от конфликтов в Европе".

"Европу - на место поставить, и конкурентов убрать. Сегодня Украина, завтра будет Молдавия или Прибалтика, Польша или Румыния", - заявил Лукашенко.

Молдавия Белоруссия Александр Лукашенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Египта планируют запустить систему tax free для иностранных туристов

Власти Египта планируют запустить систему tax free для иностранных туристов

Два сотрудника миссии ОБСЕ получили в ЛНР по 13 лет лишения свободы за госизмену

Власти Энергодара сообщили о новом обстреле со стороны ВСУ

Мощный тайфун "Нанмадол" движется в сторону японского острова Хонсю

РФ и КНР договорились о совместных учениях на фоне обеспокоенности действиями США

РФ и КНР договорились о совместных учениях на фоне обеспокоенности действиями США

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Запасы газа в подземных хранилищах Европы превысили 85%

В Вестминстерском дворце завершилось прощание граждан с Елизаветой II

В Вестминстерском дворце завершилось прощание граждан с Елизаветой II

Brent подорожала до $91,9 за баррель на новости об отмене локдауна в Чэнду

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });